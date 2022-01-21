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Mirror: Великобритания подготовилась для эвакуации своих дипломатов с Украины

  /   Обновлено: 21 января 2022 04:11
Политика
Mirror: Великобритания подготовилась для эвакуации своих дипломатов с Украины
royalnavy.mod.uk  /  The Royal Navy website

Лондон, 21 января. Великобритания приняла решение перевести в режим ожидания свое секретное подразделение SAS. Ему может поступить приказ об эвакуации дипломатов с территории Украины, передает Mirror.

Предполагается, что SAS приступит к выполнению задачи в случае полномасштабного военного конфликта в стране. Не исключается и вариант, при котором Лондон развернет силы специального назначения, целью которых будет консультация ВСУ. Перевод статьи передает «ПолитРоссия».

«Сотрудники внешнеполитического ведомства Великобритании могут быть спасены силами специального назначения», — отметило Mirror.

Аналитики издания при этом добавили, что большинство специалистов считают полномасштабное «вторжение» России на Украину маловероятным. Источник в британский службе безопасности сообщил, что разведка внимательно фиксирует обстановку на Украине.

Заявления о «российской агрессии» активно публикуют западные и украинские СМИ. Москва же не раз опровергала подобные обвинения, отмечая, что не планирует угрожать каким-либо государствам.

Лондон тем временем продолжает наращивать поставки оружия на Украину. Российское представительство считает, что это может спровоцировать эскалацию обстановки.

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украина великобритания sas эвакуация дипломатов
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