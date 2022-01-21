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Депутат Нилов сообщил о повышении пенсий на 8,6% с февраля

  /   Обновлено: 21 января 2022 04:07
Экономика
Депутат Нилов сообщил о повышении пенсий на 8,6% с февраля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 января. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов планирует добиться повышения ежемесячных выплат для всех категорий пенсионеров. Такое заявление сделал председатель комитета Ярослав Нилов.

Накануне появилась информация об индексации пенсий на 8,6% для россиян, вышедших на заслуженный отдых. Нилов отметил, что в обозримом будущем планируется обеспечить увеличение выплат военным и работающим пенсионерам.

«У нас целый пакет законопроектов нерассмотренных еще на эту тему, они уже подготовлены», — подчеркнул он в беседе с «Политикой Сегодня».

Политик добавил, что уже принятый закон имеет обратную силу, то есть он распространяется на всех граждан, вышедших на пенсию. В том числе и на тех, кто стал пенсионером до подписания поправки.

Депутат Нилов сообщил о повышении пенсий на 8,6% с февраля
Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

В январе этого года пожилые граждане получили выплаты еще по старым расчетам — с повышением на 5,9%. Но уже в следующем месяце пенсии вырастут на 8,6% и в среднем по стране достигнут показателя в 19 тысяч рублей. Кроме того, Пенсионный фонд России проведет перерасчет за январь и в следующую выплату начислит пенсионерам недополученные средства.

«Это выполнение конституционной нормы, когда индексация должна быть не ниже уровня инфляции. Прогнозная инфляция была одна, фактическая стала другой. Поэтому были приняты поправки», — подчеркнул Нилов.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал на недостаточность индексации пенсий. Российский лидер предложил увеличить выплаты на 8,6%. Путин подчеркнул, что государство обязано покрыть расходы пенсионеров, спровоцированные ростом цен.

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