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Политолог Мухин объяснил, как Запад хочет подставить Россию с Украиной

  /   Обновлено: 21 января 2022 04:01
Политика
Политолог Мухин объяснил, как Запад хочет подставить Россию с Украиной
Федеральное агентство новостей  /  Сарапулов / wikimedia.org / Екатерина Арутюнова / CC4

Москва, 21 января. США и Великобритания разработали план, направленный против России. Запад хочет превратить Украину в «пороховую бочку», чтобы подставить Россию, заявил политолог Алексей Мухин.

Последние месяцы западные СМИ нагнетают обстановку вокруг России и Украины. Делается это не случайно. Эксперт обратил внимание, что Киев сейчас нужен Западу как взрывоопасная бомба, которую нужно «отдать» Москве.

«Американцам и британцам нужно, чтобы Украина сейчас представляла собой пороховую бочку, куда вставлен фитиль и которую нужно обязательно отдать России, чтобы эта пороховая бочка взорвалась в руках у России», — цитирует политолога RT.

При таком развитии событий Вашингтон и Лондон моментально бы обвинили Москву в том, что «бочка» взорвалась. Следующим шагом Запада стали бы международное порицание и экономические санкции.

«Американские партнеры и британские встанут стеной и скажут: "Вы так поступили с Украиной, вы теперь ей должны и нам должны. И во имя всего прекрасного вы должны платить и каяться"», — высказался Мухин.

Однако пока планы США и Великобритании не осуществились, им остается только сыпать угрозами в адрес России. Так, американский лидер Джо Байден накануне во время брифинга в очередной раз пообещал «наказать» РФ «невиданными» санкциями, если та «вторгнется» на Украину. Москва в свою очередь неоднократно опровергала все нападки со стороны Запада.

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