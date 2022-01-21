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Оскандалившегося депутата ГД Рашкина за убийство лося «наградили» браслетом ФСИН

  /   Обновлено: 21 января 2022 03:43
Общество
Оскандалившегося депутата ГД Рашкина за убийство лося «наградили» браслетом ФСИН
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 21 января. Депутат ГД от КПРФ Валерий Рашкин «похвастался» новым украшением. Политика обязали носить браслет ФСИН на ноге и специальное устройство на поясе.

В Сети появился короткий видеоролик, на котором коммунист и продемонстрировал свои новые предметы ежедневного лука. Сам депутат посетовал, что приборы мешают ему нормально принимать ванну.

«Вот видите, здесь прибор распознает ваш телефон и сразу показывает, что он рядом. Если я буду говорить по нему, это будет нарушение. Будет уже тюрьма... В ванне сигнал не пробивает слой воды. Если прибор не будет работать три часа, приедут сотрудники УФСИН и проверят, в ванной я или ушел. Все серьезно», — объяснил Рашкин.

Напомним, Валерия Рашкина осенью прошлого года задержали ночью посреди леса с трупом убитого лося в багажнике машины, принадлежащей партии. Сначала коммунист отрицал причастность к смерти животного, однако позднее опубликовал видео с признательными показаниями. Депутату предъявили обвинение в незаконной охоте.

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