Звезда «Гарри Поттера» Айзекс вступился за писательницу Роулинг после слов о трансгендерах

Лондон, 21 января. Актер Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя в «Гарри Поттере», решил заступиться за писательницу Джоан Роулинг. Он решил не критиковать ее за высказывания о трансгендерах.

Скандал вокруг создательницы «поттерианы» разгорелся летом 2020 года. Джоан Роулинг посмеялась над статьей, автор которой забыл про слово «женщина». В результате писательницу обвинили в трансфобии, пишет Telegraph.

«У нее свое мнение, у меня свое. Они различаются во многих областях. Она вложила огромную часть своего состояния в то, чтобы сделать мир намного лучше для сотен тысяч уязвимых детей, используя свой благотворительный фонд Lumos. И это однозначно хорошо», — отметил Джейсон Айзекс.

Недавно появилась информация о многосерийном приквеле по вселенной «Гарри Поттера». Проект уже запущен в разработку. По данным британских журналистов, создатели уже подбирают актеров на роль Джеймса и Лили Поттер. Среди требований к касту оказались «азиатское или неоднозначное происхождение».