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Режиссер Кэмерон не считает супергеройские боевики Marvel эпичными
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Режиссер Кэмерон не считает супергеройские боевики Marvel эпичными

Общество
Режиссер Кэмерон не считает супергеройские боевики Marvel эпичными
wikipedia.org  /  Angela George / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 21 января. Боевики о супергероях, произведенные киностудией Marvel, не являются эпичным зрелищем. Такое мнение выразил режиссер Джеймс Кэмерон.

Создатель «Рэмбо», «Терминатора» и «Аватара» подчеркнул, что разворачивающиеся в фильмах «захватывающие события» не прибавляют им эпичности. Кинодел также сравнил ленты Marvel с недавно вышедшей «Дюной» Дени Вильнева. По мнению Кэмерона, «Дюна» получалась в разы зрелищней супергеройских фильмов.

«Но когда я думаю о фильмах, в которых есть невероятные события, например, в фильмах киновселенной Marvel, в которых разрушаются целые города и так далее, они мне не кажутся эпическими», — сообщил Кэмерон.

Ранее со-режиссер фильма «Бэтгерл» Адиль Эль-Арби сообщил о старте работы над новой лентой. В создании кино также примет участие его коллега Билалл Фаллах.

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