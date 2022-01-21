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Депутат Рады Гончаренко: украинцы бросились скупать продукты после слов Зеленского о войне

Политика
Депутат Рады Гончаренко: украинцы бросились скупать продукты после слов Зеленского о войне
Кадр из сериала «Слуга народа»

Киев, 21 января. Президент Украины Владимир Зеленский своим видеообращением спровоцировал волнение среди жителей страны, из-за чего они массово бросились скупать продукты в магазинах. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Ранее Зеленский выступил с видеообращением к украинцам. В нем он призвал жителей страны не впадать в панику из-за новостей о якобы «российской угрозе», а также не вестись на фейки. По словам Зеленского, сейчас не то время, чтобы «нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички».

Однако обращение украинского президента произвело обратный эффект. Как рассказал Гончаренко, после заявления Зеленского местные жители буквально опустошили полки продуктовых магазинов.

«"Новус" на Левобережной в Киеве. Пустые полки с гречкой и сахаром, люди все раскупают. Похоже, вчерашнее обращение Зеленского никого не успокоило», — сообщил депутат.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ранее отметил, никакого «нападения» России на Украину в ближайшее время не произойдет. По его словам, Москва лишь «проверяет» Вашингтон и НАТО.

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