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Актриса Толкалина через кино попыталась понять свои чувства после сексуального насилия

Шоу-бизнес
Актриса Толкалина через кино попыталась понять свои чувства после сексуального насилия
facebook.com  /  Любовь Толкалина

Москва, 21 января. Российская актриса Любовь Толкалина в детстве пережила сексуальное насилие. Об этом 43-летняя артистка рассказала после премьеры нового психологического сериала «Бег улиток».

Звезда согласилась на участие в проекте, чтобы разобраться в своих чувствах после пережитых событий. Кинолента рассказывает о главе кризисного центра для подростков и журналистке, расследующей групповое изнасилование молодой девушки. Исполнительницей роли стала Дарья Урсуляк. Любовь Толкалина играет в сериале следователя.

«У меня был личный интерес через моего персонажа разобраться, действительно ли желание двух женщин создать семью и иметь ребенка без какого-либо участия мужчины в основе своей имеет травму. Для меня это особенный проект. Во-первых, я в детстве тоже пережила сексуальное насилие. Во-вторых, я впервые играла эротическую сцену с женщиной», — пояснила актриса.

Она отметила, что создателям ленты удалось создать честный и страшный сериал, который рассказывает о женщинах, переживших сексуально насилие. Зрители смогут увидеть то, что знают только психотерапевты.

Некоторые пользователи Сети решили, что своим признанием Толкалина решила привлечь внимание к сериалу. Актриса не стала комментировать свои слова и рассказывать подробности. Нашлись и те, кто защитил артистку и подметил, что «с такими вещами не шутят».

Любовь Толкалина ранее опубликовала серию откровенных фотографий. Она оголила живот и показала нижнее белье, чтобы привлечь внимание поклонников.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Толкалина через кино попыталась понять свои чувства после сексуального насилия
толкалина сексуальное насилие бег улиток
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