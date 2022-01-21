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Умерла обладательница звания «Голос тысячелетия» Эльза Суарес

Общество
Умерла обладательница звания «Голос тысячелетия» Эльза Суарес
AP/TASS  /  Leo Correa

Рио-де-Жанейро, 21 января. Бразильская певица Эльза Суарес скончалась в возрасте 91 года. Она умерла в своем доме, расположенном в Рио-де-Жанейро 20 января.

Новость о смерти артистки появилась на ее странице в социальной сети Instagram. В сообщении говорится, что Суарес умерла от естественных причин.

«Икона бразильской музыки, которую считали одной из величайших мировых исполнителей, певица, завоевавшая звание "Голос тысячелетия", прожила яркую, насыщенную жизнь и оставила в мире след благодаря своему голосу, своей силе и своей решительности», — говорится в сообщении.

Эльза Суарес родилась в 1930 году на территории одной из фавел Рио-де-Жанейро. Свою карьеру она начала в начале 50-х годов прошлого века. За плечами артистки 34 альбома, последний из которых был выпущен в 2019 году.

Ранее стало известно о смерти актрисы Иветт Мимье, известной по роли Уины в фильме «Машина времени». Артистка умерла на 81-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе.

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бразилия рио-де-жанейро певица
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