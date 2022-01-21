Пушков назвал снос памятника Рузвельту в Нью-Йорке войной против нынешних США

Москва, 21 января. Современное американское общество демонстрирует неприятие тех ценностей, на которых США существовали все это время. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Он прокомментировал снос памятника политику Теодору Рузвельту, который был губернатором Нью-Йорка и дважды занимал пост хозяина Белого дома. Скульптура попала под кампанию, направленную на борьбу с расовой дискриминацией. Ее постигла та же участь, что и сотни других исторических объектов.

«Добили все-таки Тедди Рузвельта. Давно подбирались. Здесь важно понять, что война в США с американской историей — это война против вчерашней и еще нынешней Америки, неприятие ценностей, на которых она выстроена и держалась до сих пор», — написал Пушков.

pixabay.com /

Сенатор вспомнил фильм «Джокер», который оказался «мрачным прогнозом восстания масс в США». Волнения начались в 2020 году после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Американский музей естественной истории решил убрать памятник Теодору Рузвельту перед своим парадным входом еще летом 2021 года. Руководство учреждения объявило скульптуру «губительным и мощным символом системного расизма».