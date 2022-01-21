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Любовь Успенская рассказала о «дочке», с которой проводит много времени

Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала о «дочке», с которой проводит много времени
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 21 января. Исполнительница городских романсов и шансона Любовь Успенская не раз признавалась, что мечтает вновь стать мамой и даже заморозила яйцеклетки. Она не один год интригует подписчиков видео с маленькой девочкой. Наконец, звезда решила раскрыть правду и рассказать, кем на самом деле ей приходится ребенок.

На своей странице в социальной сети Instagram звезда отечественной эстрады опубликовала ролик, на котором купается Николь. Она пояснила, что малышка на видео — ее крестная дочь.

«Боже мой, какая красивая девочка. Бэби моя. Я ее искупала, к ней пришел лебедь, она отдыхает после моря, после солнца. Вот такую бэби я люблю. Она — моя доча, только крестница. Вот такая девочка. После океана расслабляется. Я ее так люблю купать, играться, готовить вкусные — вкусные обеды», — комментировала видеозапись исполнительница.

Любовь Успенская рассказала о «дочке», с которой проводит много времени
Prt Scr instagram.com / @uspenskayalubov_official

Однако не все подписчики даже после признания поверили светской львице и продолжили строить свои догадки. По мнению некоторых пользователей, певица удочерила девочку, другие же считают, что малышка — внучка Успенской. При этом сама знаменитость оставила вопросы публики без ответа и не стала рассказывать, кто на самом деле родители ребенка.

«Смешные, а с мамой родной не лучше находиться», — написал фолловер.

«Ну, согласитесь ни одна звезда шоу-бизнеса не берет с собой на все тусовки какую-то неизвестную крестницу», — отметил комментатор.

«Великолепная Любочка, но она так похожа на вас. И все больше и больше становится похожа, не верю, что не ваша кровь», — заметил подписчик.

Ранее юморист Тимур Батрутдинов поделился историей о том, как стал объектом «вожделения» 67-летней Любови Успенской. Он рассказал, что «подкат» со стороны знаменитости произошел на съемках YouTube-шоу «Бар в большом городе».

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Все новости / Шоу-бизнес / Любовь Успенская рассказала о «дочке», с которой проводит много времени
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