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Байден посчитал «глупым» вопрос журналистки Fox News о его подходах к Путину

Политика
Байден посчитал «глупым» вопрос журналистки Fox News о его подходах к Путину
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 21 января. Журналистка телеканала Fox News задала вопрос президенту США Джо Байдену о его способах выстраивания отношений с российским коллегой Владимиром Путиным.

Инцидент произошел на одном из публичных мероприятий, на котором присутствовал глава Белого дома. Байден уже собирался покинуть конференцию, но услышал реплику из зала. Журналистка задала президенту несколько вопросов, один из которых касался Путина.

«Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?» — спросила она.

Остается неизвестным, к какому конкретно информационному сюжету относился этот вопрос. Однако Байден не стал на него отвечать, назвав его глупым.

«До чего же глупый вопрос», — приводит его слова пресс-пул Белого дома.

В минувшую среду Байден провел большую пресс-конференцию по случаю года работы на посту главы Белого дома. В ходе общения с журналистом он заявил, что его российский коллега Путин не стремится к какой-либо войне.

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путин байден журналистка fox news
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