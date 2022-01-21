МК: полиция нашла белый «Мерседес» ограбивших вдову Градского бандитов

Москва, 21 января. Правоохранителям удалось обнаружить автомобиль ограбивших вдову певца Александра Градского Марину Коташенко злоумышленников, на котором преступники скрылись с места ЧП. «Мерседес» белого цвета нашли брошенным в московских Сокольниках.

Автомобиль, по данным «Московского комсомольца», был найден без опознавательных номеров. По всей видимости, транспортное средство стояло там на протяжении нескольких дней — на машине осел плотный слой снега. В скором времени «Мерседес» будет изучен специалистами на спецстоянке.

Вдова Градского была ограблена несколькими днями ранее. Преступники похитили из ее загородного дома 100 млн рублей, после чего довезли их до подмосковного города Апрелевка. В Московской области грабители и пересели на белый «Мерседес».

При этом некоторые знаменитые личности предполагают, что никакого ограбления на самом деле не было. По их словам, Коташенко подстроила преступление, чтобы стать единоличной обладательницей богатства покойного мужа.