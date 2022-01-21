Самосвал протаранил наземный пешеходный переход в подмосковной Балашихе

Балашиха, 21 января. Грузовой автомобиль не смог проехать под наземным пешеходным переходом в Балашихе. В результате столкновения сооружение значительно пострадало.

Видеозапись с места происшествия появилась в распоряжении Федерального агентства новостей. По словам очевидцев, у грузового автомобиля был поднят кузов, который, по предварительной информации, и врезался в переход.

На кадрах видно, что переправа получила серьезные повреждения. Информация о пострадавших не приводится. Сотрудники экстренных служб проводят проверку для выяснения обстоятельств ДТП.

Недавно на Каширском шоссе в Подмосковье ГАЗель столкнулась с Volvo. В результате аварии семь пассажиров грузового автомобиля получили травмы различной степени тяжести. ФАН показал эксклюзивные кадры с места происшествия.