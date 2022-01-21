Группа «Стрелки» на подтанцовке и черная икра: Бузова с размахом отметила день рождения

Москва, 21 января. Поющая ведущая Ольга Бузова устроила масштабный праздник, посвященный 36-летию. Для торжества она арендовала частный самолет, оплатила поездку в Сочи для своих друзей и станцевала под живое выступление группы «Стрелки».

Телезвезда никогда не жалела денег на празднования своего дня рождения. В 2021 году она отмечала юбилей в Москве, на котором собрались многие известные личности. Теперь же Ольга решила укатить в Сочи в компании близких друзей.

Она начала отмечать знаменательную дату еще 19 января. После застолья в номере отеля ее ждал неожиданный сюрприз: товарищи буквально завалили светскую львицу цветами. Бузова в своей манере принялась эмоционально реагировать, пытаясь сдержать слезы.

Prt Scr instagram.com / @buzova86

На следующий день ее ждали подарки, о которых звезда давно мечтала. Менеджер знаменитости Антон Богославский вручил ей сразу несколько изделий от известного бренда. Другие же подарили поющей ведущей немало ценных презентов, таких как предметы одежды и драгоценности.

Prt Scr instagram.com / @buzova86

Затем шумная компания отправилась в ресторан, который Ольга арендовала специально для торжества. На мероприятии Бузова предстала в роскошном красном платье с сексуальным вырезом до середины бедра, из-за чего все взгляды были обращены именно на нее. Столы в заведении буквально ломились от черной икры, мяса и деликатесов. Особенно телеведущей пришлись по нраву тарталетки с черной белужьей икрой и золотом.

Prt Scr instagram.com / @buzova86

Не обошлось и без музыкальных сюрпризов и танцев. На праздник были приглашены исполнители хита «Королева танцпола» Джаро и Ханза. Следом публику развлекали солистки группы «Стрелки». Сама Бузова с большим удовольствием зажигала вместе с исполнительницами, а после и сама вышла к микрофону, чтобы порадовать присутствующих своим узнаваемым голосом.

Prt Scr instagram.com / @buzova86

С днем рождения свою сестру также поздравила Анна Бузова. Однако в своей речи она была немногословна, ограничившись лишь парой фраз. Примечательно, что артистка не взяла младшую сестру на праздник в Сочи, поскольку в последнее время их отношения сильно разладились.