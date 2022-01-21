Звезда «Брата-2» Юргенс призналась, что после успеха фильма собирала бутылки и голодала

Москва, 21 января. Сыгравшей ночную бабочку Мэрилин (по-русски Дашу) в фильме «Брат-2» Дарье Юргенс 20 января исполнилось 54 года. Непростая судьба актрисы в очередной раз доказывает, что не каждому артисту слава и роли в кино приносят счастье.

Широкому зрителю Юргенс известна по ролям в картинах Алексея Балабанова — «Про уродов и людей» и «Брат-2», а также сериалу «Морские дьяволы». Однако, как рассказала сама актриса, успех в культовых лентах не помог ей вырваться из бедности, которая преследовала ее многие годы.

В продолжении культового фильма «Брат» Юргенс предстала в образе ночной бабочки Даши, которую на кривую дорожку вывел переезд в США. Она называла себя Мэрилин и до встречи с героем Сергея Бодрова-младшего Данилой Багровым даже и не думала о своем будущем, но в конце картины улетела вместе с ним на родину.

Prt Scr youtube.com / Кинокомпания "СТВ"

Дарья Юргенс родилась в семье актеров, жила впроголодь, ютилась то у одних, то у других знакомых. На четвертом курсе театрального института вышла замуж за Евгения Дятлова, от него родила сына Егора. Их брак был не самым счастливым, муж изменял, они то сходились, то снова расставались. При этом воспитание мальчика полностью ложилось на плечи Дарьи. Во время беременности актриса питалась куском батона с молоком, а ребенок после кормления грудью перешел на лапшу быстрого приготовления и рис на бульоне из кубика.

После этого в жизни Юргенс был еще один роман — она состояла в отношениях с лидером рок-группы «ДДТ» Юрием Шевчуком. Дарья забеременела, но наследника музыкант не захотел, после чего артистка сделала аборт. На этом их любовная история закончилась. Затем Юргенс еще раз вышла замуж — за артиста Петра Журавлева. Однако после съемок в фильме «Брат-2» они развелись, пишет StarHit.

«Помню, "Брат-2" вышел на экраны. В киоске появился журнал с моей фотографией на обложке, а купить его не на что, в кошельке пусто. Собрала на улице бутылки, сдала и купила себе этот журнал. Но снова не видела в этом ничего особенного. Ну, такая жизнь. Нормально», — заявила Юргенс.

Prt Scr youtube.com / Кинокомпания "СТВ"

С появлением дочери Александры, имя отца которой актриса до сих пор держит в секрете, в жизни Юргенс наступили решительные перемены. Съемки в сериалах «Ментовские войны» и «Морские дьяволы» вытащили ее из нищеты, а театр помог купить комнату.

В прошлом месяце исполнилось 50 лет со дня рождения актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего. ФАН посвятил материал этому событию.