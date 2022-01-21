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Минфин намерен проработать законопроект по снижению стоимости ипотеки в России

Экономика
Минфин намерен проработать законопроект по снижению стоимости ипотеки в России
pixabay.com

Москва, 21 января. Единый институт развития в жилищной сфере («Дом.РФ») может получить доступ к кредитным историям заемщиков во время секьюритизации. Это должно снизить стоимость ипотеки в России, данный законопроект намерен разработать Минфин.

Нововведение позволит значительно упростить выпуск ипотечных облигаций для кредитных компаний. За счет этого должен увеличиться объем свободных средств в банковской сфере. Как итог, данное изменение обеспечит снижение ипотечных ставок для благонадежных заемщиков. Как отметили в ВТБ, предложенная инициатива позволит куда точнее оценивать риски при предоставлении поручительства, передают «Известия».

«Это приведет к снижению финансовых расходов и операционной нагрузки банков-оригинаторов при выпуске ипотечных облигаций с поручительством госкорпорации, что в конечном итоге благоприятно скажется на стоимости и доступности ипотечных кредитов для заемщиков», — посчитали эксперты банка.

Однако в настоящее время уже существуют некоторые способы, помогающие сэкономить на ипотеке. Как объяснил эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский, покупатели могут поторговаться с продавцом, а также приобретать квартиры в еще строящихся домах.

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