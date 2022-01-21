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Хирург Хайдаров: Пугачева могла вживить под кожу чип для сохранения молодости

  /   Обновлено: 21 января 2022 02:00
Шоу-бизнес
Хирург Хайдаров: Пугачева могла вживить под кожу чип для сохранения молодости
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 21 января. Певица Алла Пугачева с каждым днем выглядит все эффектнее, несмотря на свой пожилой возраст. Помогать в этом Примадонне могут современные технологии.

Сейчас Пугачевой 72 года, однако она выглядит намного моложе. Пластический хирург Тимур Хайдаров считает, что артистка прибегает не только к традиционным косметологическим услугам, но и современным технологиям.

Речь идет о специальных чипах, которые вживляются под кожу и контролируют организм пациента. Они снабжают его питательными веществами и устраняют недостатки тела.

«Например, ожирение. Это нарушение функций организма в следствии нарушения культуры питания. Чип перераспределяет настройки организма, после чего он сам начинает худеть, а мышцы растут. Звучит фантастически, но это уже доказано», — заявил он в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Хайдаров отметил, что подобные технологии широко используются в США, Израиле и Европе. В России, по словам хирурга, тоже ведутся соответствующие разработки.

Ранее Пугачева поделилась видео после новогодних праздников. После этого ролика многие поклонники обеспокоились состоянием здоровья артистки.

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Хирург пугачева хайдаров
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