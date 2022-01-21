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Захарова: Госдеп США превратился в «министерство правды» после публикации пассажа о России
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Захарова: Госдеп США превратился в «министерство правды» после публикации пассажа о России

Политика
Захарова: Госдеп США превратился в «министерство правды» после публикации пассажа о России
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 21 января. Государственный департамент США заявил о «имеющей место» российской дезинформации по Украине. Слова американского органа подвергла критике официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат заметила, что в заявлении присутствуют пассажи, которые можно назвать нечеловеческой ложью и глупостью. По ее словам, таким примером является тезис Госдепа о том, что Москва якобы «распространила фейк» о перемещении военных России на территории своей страны. США считают, что РФ направила войска именно на Украину. Бездоказательные заявления Захарова назвала «шедевром».

«Перебить его может только американский тезис о том, что "не имеется достоверных сообщений о том, что какие-либо этнические русские или русскоговорящие подвергаются угрозам со стороны правительства Украины". Разве можно считать угрозой личное обращение главы МВД Украины Авакова к сотруднику Пятого канала Роману Наумову со словами: "Я дам задание своим хлопцам, чтоб тебя отыскали в Москве и вышибли мозги, как мы вышибаем таким же уродам на Луганщине. Передай по своему... телеканалу, что вам, русским, пришел..."?» — отметила дипломат.

Захарова напомнила, что это заявление было сделано восемь лет назад, в самом начале глобальных изменений на Украине. Тогда «хлопцами» прозвали приверженцев нацистской идеологии, которые повторяли форменные нашивки СС и носили их символику.

Официальный представитель раскрыла еще одно вранье в сообщении Госдепа. По данным американского департамента, НАТО якобы не окружает Россию своими базами, так как Альянс граничит с РФ только на протяжении 1,2 тысячи км. Из 14 соседей России по суше только пять — члены НАТО.

«Какое же это окружение, когда из него можно выйти. Чего здесь больше — вранья или безграмотности — даже разбираться не хочу. Знаю одно наверняка, такое могло опубликовать только "министерство правды"», — завершила Захарова.

Недавно дипломат отмечала, отношения России и США столкнулись со сложностями, однако переговоры между сторонами продолжаются и есть позитивные моменты. Одной из проблем стран является глобальный визовый вопрос.

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