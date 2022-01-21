ПФР заявил об отсутствии данных по разовой выплате в феврале 2022 года

Москва, 21 января. Пожилые граждане начали массово интересоваться денежной выплатой с начала февраля текущего года. Что о ней известно, рассказали в Пенсионном фонде России.

Согласно разным источникам, пенсионерам готовят разовое пособие в размере 5 тысяч рублей. Эта информация активно распространяется в социальных сетях.

«Такой выплаты на данный момент нет», — ответили в Пенсионном фонде, указав, что распространившуюся информацию можно считать недостоверной.

Депутаты государственной думы ранее одобрили закон об увеличении пенсий на 8,6 процента. На повышенные выплаты могут рассчитывать неработающие пожилые граждане. По данным Минтруда РФ, средний размер страховой пенсии после индексации составит 18 984 рубля. Изменения затронут свыше 30 миллионов человек.