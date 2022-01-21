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Постпред Чижов указал на бесполезность диалога между Россией и НАТО

Политика
Постпред Чижов указал на бесполезность диалога между Россией и НАТО
russianmission.eu  /  Официальный сайт постоянного представительства РФ при Европейском союзе

Москва, 21 января. Нет никакого смысла в продолжении переговоров между Москвой и Североатлантическим альянсом. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Дипломат подчеркнул, что брюссельская встреча России и НАТО по вопросам гарантий безопасности была больше исключением, чем полноценным возобновлением заседаний Совета РФ — НАТО. По словам Чижова, нет никакого смысла в переговорах, если на них придется «в очередной раз что-то слушать про Украину».

«Ведь почему работа Совета Россия — НАТО постепенно сошла на нет? Потому что с НАТО у нас не было позитивной повестки дня. О чем говорить? Проводить встречи ради того, чтобы увидеться? Наверное это не имело смысла», — заявил Чижов в эфире телеканала «Россия-24».

При этом ранее Соединенные Штаты и страны Альянса выразили готовность организовать новую встречу с Россией. Однако Москва пока не видит смысла в проведении переговоров, поскольку на озвученные ею предложения Запад ответил отказом.

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россия нато переговоры чижов постпред альянс заседание
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