Военный эксперт Фролов перечислил преимущества нового ПЗРК «Верба»

Москва, 21 января. Главным преимущество нового ПЗРК «Верба» является его устойчивость к помехам. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Фролов.

Таким мнением он поделился в свете новости об испытаниях «Вербы» на совместных с Белоруссией маневрах «Союзная Решимость-2022». Согласно легенде учений, новые ПЗРК должны будут перекрыть небо противника и отрезать его от авиации и беспилотников.

Главным преимуществом «Вербы» перед его аналогами Фролов называет устойчивость к помехам, которые издают некоторые летательные аппараты при наведении ПЗРК. Эксперт уточнил, что комплексы эффективны как на марше, так и на передовой, передает издание «Известия»

«Поэтому их появление на учениях в Белоруссии вполне логично. Основная задача расчетов ПЗРК «Верба» — защита своих войск на марше и на боевых позициях. В первую очередь они должны прикрыть подразделения от действий беспилотников и вертолетов – это те цели, которые чаще всего встречаются на передовой», — заявил Фролов.

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