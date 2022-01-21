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Военный эксперт Фролов перечислил преимущества нового ПЗРК «Верба»

Армия
Военный эксперт Фролов перечислил преимущества нового ПЗРК «Верба»
ТАСС  /  Мальгавко Сергей

Москва, 21 января. Главным преимущество нового ПЗРК «Верба» является его устойчивость к помехам. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Фролов.

Таким мнением он поделился в свете новости об испытаниях «Вербы» на совместных с Белоруссией маневрах «Союзная Решимость-2022». Согласно легенде учений, новые ПЗРК должны будут перекрыть небо противника и отрезать его от авиации и беспилотников.

Главным преимуществом «Вербы» перед его аналогами Фролов называет устойчивость к помехам, которые издают некоторые летательные аппараты при наведении ПЗРК. Эксперт уточнил, что комплексы эффективны как на марше, так и на передовой, передает издание «Известия»

«Поэтому их появление на учениях в Белоруссии вполне логично. Основная задача расчетов ПЗРК «Верба» — защита своих войск на марше и на боевых позициях. В первую очередь они должны прикрыть подразделения от действий беспилотников и вертолетов – это те цели, которые чаще всего встречаются на передовой», — заявил Фролов.

Недавно стало известно об очередной новинке, которая поступает в распоряжение ВС России. Инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» заступит на боевое дежурство в составе ЦВО. Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец считает, что эта бронетехника является уникальным творением российских инженеров, передает «Царьград».

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учения пзрк верба
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