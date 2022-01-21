Два человека погибли в столкновении легковушек на трассе в Карачаево-Черкесии

Черкесск, 21 января. Легковые автомобили превратились в груду металла после ДТП в Карачаево-Черкесии. Столкновение произошло на 58-м километре федеральной трассы «Подъезд к Архызу».

Одним из участников аварии стал автомобиль Lada. От полученных травм на месте происшествия скончались два человека, оба из которых находились в салоне отечественной легковушки. Детей среди погибших нет, передает телеканал РЕН ТВ.

Сейчас на месте смертельного ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего. Информация о состоянии людей из второго автомобиля уточняется.

Авария с летальным исходом ранее произошла в Новгородской области. В результате столкновения иномарки и грузовика погибли четыре человека.