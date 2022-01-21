Автоэксперт Ревин предупредил водителей об опасности вождения на низких оборотах

Москва, 21 января. Вождение машины на низких оборотах двигателя может ускорить его износ. Об этом предупредил эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

При таком режиме езды, давление масла в системе падает, что приводит к скорому износу расходных материалов и мотора в целом. Из-за недостатка масла стенки цилиндров плохо смазываются и начинается «масложор».

«И в прежние времена, и теперь износ двигателя, работающего при большой нагрузке и малых оборотах коленчатого вала, будет значительно выше, чем в режимах больших оборотов и меньших нагрузок», — сказал Алексей Ревин.

Похожую точку зрения высказал и директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Павел Сидоров. Он акцентировал внимание на важности выбора масла для мотора, особенно зимой. А для беспроблемного запуска двигателя даже в сильный мороз, главред журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев рекомендовал регулярно проверять свечи, передает «Царьград».