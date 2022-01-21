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Автоэксперт Ревин предупредил водителей об опасности вождения на низких оборотах

Общество
Автоэксперт Ревин предупредил водителей об опасности вождения на низких оборотах
pixabay.com  /  qimono

Москва, 21 января. Вождение машины на низких оборотах двигателя может ускорить его износ. Об этом предупредил эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

При таком режиме езды, давление масла в системе падает, что приводит к скорому износу расходных материалов и мотора в целом. Из-за недостатка масла стенки цилиндров плохо смазываются и начинается «масложор».

«И в прежние времена, и теперь износ двигателя, работающего при большой нагрузке и малых оборотах коленчатого вала, будет значительно выше, чем в режимах больших оборотов и меньших нагрузок», — сказал Алексей Ревин.

Похожую точку зрения высказал и директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Павел Сидоров. Он акцентировал внимание на важности выбора масла для мотора, особенно зимой. А для беспроблемного запуска двигателя даже в сильный мороз, главред журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев рекомендовал регулярно проверять свечи, передает «Царьград».

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масло двигатель автоэксперт
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