Захарова показала главное украшение стола переговоров Лаврова и Блинкена

Москва, 21 января. Организаторы переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве уже подготовили зал, где пройдет встреча. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своих соцсетях.

Она обнародовала снимки стола переговоров, украшенного цветами. Букеты стоят напротив каждого кресла, в которые совсем скоро сядут американская и российская делегации. Представители двух стран намерены обсудить гарантии безопасности в Европе и актуальную повестку.

«Завтра в Женеве состоятся переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Все готово. Предвижу вопросы про цветы на столе — сирень и орхидея», — написала Захарова.

На языке протокола, и орхидея, и сирень — это символы любви. Зал, где проходила встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина в июне 2021 года, тоже был украшен живыми цветами. Букеты в зеленых и белых тонах символизировали нейтральность и сдержанность.

Сергей Лавров ранее прибыл в Женеву, где пройдут переговоры с Энтони Блинкеном. Самолет министра прибыл в 20:36 часов по местному времени.