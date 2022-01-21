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Песков заявил об отсутствии предпосылок к встрече Путина и Зеленского по инициативе Турции

  /   Обновлено: 21 января 2022 01:01
Политика
Песков заявил об отсутствии предпосылок к встрече Путина и Зеленского по инициативе Турции
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Москва, 21 января. Никакие подготовительные процессы к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, организовать которую вызвался турецкий лидер Тайип Эрдоган, не ведутся. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Недавно в связи с информацией об обострении ситуации на российско-украинской границе Эрдоган предложил двум президентам провести встречу. По мнению турецкого лидера, решить проблему Москва и Киев могут только на двусторонних переговорах в очном режиме.

«По этой встрече нет ничего. Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер», — сказал Песков в интервью РИА Новости.

Эрдоган выразил надежду, что сможет стать инициатором примирения России и Украины. По его словам, атмосфера войны расстраивает Турцию, которая тепло относится к обеим странам.

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Все новости / Политика / Песков заявил об отсутствии предпосылок к встрече Путина и Зеленского по инициативе Турции
путин эрдоган песков зеленский Россия и украина
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