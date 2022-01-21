Песков заявил об отсутствии предпосылок к встрече Путина и Зеленского по инициативе Турции

Москва, 21 января. Никакие подготовительные процессы к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, организовать которую вызвался турецкий лидер Тайип Эрдоган, не ведутся. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Недавно в связи с информацией об обострении ситуации на российско-украинской границе Эрдоган предложил двум президентам провести встречу. По мнению турецкого лидера, решить проблему Москва и Киев могут только на двусторонних переговорах в очном режиме.

«По этой встрече нет ничего. Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер», — сказал Песков в интервью РИА Новости.

Эрдоган выразил надежду, что сможет стать инициатором примирения России и Украины. По его словам, атмосфера войны расстраивает Турцию, которая тепло относится к обеим странам.