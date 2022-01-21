Порошенко обидел работников киевского ресторана нежеланием оставлять чаевые

Киев, 21 января. Бывший президент Украины и экс-миллиардер Петр Порошенко не оставил чаевые официантам киевского ресторана. Об этом рассказали сами работники заведения.

Политик решил устроить трапезу после судебного заседания по делу о госизмене. Порошенко зашел в ресторан, как «приведение», что его даже не сразу заметили. Он обедал в отдельном зале, передают «Известия».

«У нас тут (гости — прим. ФАН), которые заходили, даже не всегда добрый вечер говорили. Если бы мне не сказали, что он (Порошенко — прим. ФАН) пришел, я бы даже не заметила. Он пришел, как привидение, так забежал. Вышел — даже коллега моя не заметила, когда он ушел», — рассказала работница заведения.

Ранее стало известно, что Порошенко вместе со своей командой отправился праздновать освобождение в киевский ресторан. Суд принял решение не брать политика под стражу, а только обязать оставаться в столице Украины.