ООН одобрила резолюцию против отрицания Холокоста

Нью-Йорк, 21 января. Генеральная Ассамблея ООН, в ходе очередной сессии, одобрила резолюцию, которая направлена на борьбу с отрицанием факта Холокоста в годы Второй мировой войны. Об этом рассказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Основными инициаторами и разработчиками документа стали представители Израиля и ФРГ. Резолюция подразумевает под собой определенные действия, которые направлены против отрицания Холокоста и искажения исторических фактов о нем.

«Принятие документа ясно дает понять, что отрицание Холокоста — это тема, по которой мировое сообщество сходится во мнениях», — сообщила Бербок.

Ранее Бербок выступила с заявлением по поводу Совета Россия — Североатлантический альянс. В частности, дипломат поддержала сам факт наличия переговоров между сторонами.