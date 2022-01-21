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Positive Technologies: ряд приложений для Android и iOS имеют проблемы с хранением данных

  /   Обновлено: 21 января 2022 00:30
Общество
Positive Technologies: ряд приложений для Android и iOS имеют проблемы с хранением данных
pexels.com  /  Eren Li

Москва, 21 января. Некоторые приложения для смартфонов на Android и iOS оказались уязвимы перед киберпреступниками. Об этом предупредили специалисты из Positive Technologies.

Самой популярной уязвимостью оказалось хранение личных данных в открытом или плохо зашифрованном виде. Эксперты проанализировали 20 пар программ российских компаний для Android и iOS и в каждой обнаружили подобные проблемы, пишет Forbes.

«Самая популярная уязвимость в мобильных приложениях — хранение пользовательских данных в открытом или плохо зашифрованном виде. Реже встречается хранение важных данных в общедоступных папках. Чуть больше трети всех уязвимостей связана с небезопасным хранением данных», — говорится в исследовании.

Способствовать утечке данных могут и самые простые пароли в банковских и других приложениях. Киберпреступник может подобрать комбинацию и взломать гаджет. Самым популярным паролем в прошлом году у россиян оказался qwerty123.

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