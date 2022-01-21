Президент РАКИБ Припачкин указал на невозможность запрета майнинга криптовалюты в России

Москва, 21 января. Центробанк предложил запретить оборот и майнинг криптовалюты на территории России. Возможно ли реализовать данную инициативу, рассказал президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Юрий Припачкин.

Как объяснил специалист, реализовать предложение регулятора с технической точки зрения было бы крайне сложно. Однако вместе с этим, отметил Припачкин, это также нецелесообразно. По словам президента РАКИБ, предложения касательно запрета майнинга криптовалют в России являются «непрофессиональными и нереализуемыми», передает РБК.

«Вместо того чтобы заняться регулированием криптоиндустрии (и в мире есть успешные примеры подобного регулирования), ЦБ пытается просто запретить ее. Но ЦБ не разрешал выпуск криптовалюты, поэтому и запретить его не сможет», — счмитает Припачкин.

Ранее Центральный Банк России выступил с предложением полностью запретить оборот и майнинг криптовалюты на территории страны. Регулятор также намерен ввести для россиян ответственность за проведение с ней платежных операций.