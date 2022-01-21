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Пушков указал на отсутствие Китая среди главных кризисов Байдена на обложке Time

Политика
Пушков указал на отсутствие Китая среди главных кризисов Байдена на обложке Time
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 21 января. Создатели новой обложки американского журнала Time обошли стороной отношения США и Китая. Такое замечание сделал сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Он прокомментировал ироническое изображение, которое создали журналисты Time. Оно посвящено первому году президентства Джо Байдена. Американского лидера поместили под проливной дождь, идущий прямо в Овальном кабинете.

Пушков указал на отсутствие Китая среди главных кризисов Байдена на обложке Time
prnt scr Twitter / prnt scr Twitter @time

Сенатор обратил внимание на папки, которые лежат на столе главы государства. Каждая из них имеет свое название, отражающее основные проблемы Вашингтона — инфляцию, президента России Владимира Путина, противостояние с предшественником Джо Байдена Дональдом Трампом и другие.

«Обратите внимание, что на обложке Time, посвященной первому году пребывания Байдена в Белом доме, вообще отсутствует упоминание Китая среди главных кризисов для нынешнего президента США. Американо-китайское столкновение, которое прогнозировали многие политики и эксперты, судя по всему, откладывается. Геополитический конфликт США — Китай еще впереди», — написал Пушков.

Компания Morning Consult ранее внесла Джо Байдена в список самых непопулярных американских лидеров. Средний годовой рейтинг одобрения нынешнего хозяина Белого дома составляет 48%.

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