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Молдавия в январе 2022 года задолжала России за газ более 25 млн долларов

  /   Обновлено: 21 января 2022 00:13
Экономика
Молдавия в январе 2022 года задолжала России за газ более 25 млн долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 января. Кишинев должен выплатить Москве за газ, который был поставлен стране в январе 2022 года, более 25 миллионов долларов. Об этом сообщил политолог Александр Вершинин.

Правительство Молдавии до последнего момента рассчитывало на поблажки и скидки от России, однако этого не произошло. В следствие этого в образовался энергетический кризис, в котором Кишинев винит Москву, передает ФБА «Экономика сегодня»

«Как-то так получается, что власти республики не сильно волнует энергетический кризис, который сейчас переживает Молдавия. Вернее, волнует очень сильно, но только на словах, а действий чиновники ждут почему-то от России», — выразил недоумение Вершинин.

На этапе заключения договора Молдавию полностью устраивали условия соглашения и контракт был подписан. Однако сейчас Кишинев винит Москву в недружественной политике. Вершинин считает, что в данной ситуации руководство республики должно сменить риторику с агрессивной на более дружественную и договариваться с Кремлем.

Ранее молдавское правительство ввело чрезвычайное положение в республике на два месяца. Причиной этому послужил перекрытый транзит газа в Молдавию, из-за непогашенных долгов.

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