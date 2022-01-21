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Политолог Кедми: США готовят дымовую завесу для принятия условий России по НАТО

Политика
Политолог Кедми: США готовят дымовую завесу для принятия условий России по НАТО
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Москва, 21 января. Власти Соединенных Штатов планируют скрыть согласие с условиями России по гарантиям безопасности. Для этого они используют истерию вокруг Украины, рассказал израильский политолог Яков Кедми.

Он сравнил происходящее с последними годами войны во Вьетнаме. Тогда Вашингтон перед выводом своих войск из республики доказывал, что необходимо продолжать боевые действия, а уход американских солдат из страны обернется катастрофой. Однако в конечном итоге США «очень быстро переобулись», передает «Экономика сегодня».

«Они сейчас готовят дымовую завесу, которая должна покрыть их согласие на условия России и продать их своим избирателям и всему миру: "Мы пошли на эти тяжелые соглашения, спасая Украину, мы подписали их, потому что иначе российские войска вошли бы туда"», — объяснил Кедми.

Также в скором времени министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как заявил ранее сам руководитель Госдепа, он не планирует озвучивать ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

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