Киев, 21 января. Президент Украины Владимир Зеленский провалился как национальный лидер и ничего не достиг за время своей каденции. Такое мнение выразили депутаты Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В своем публичном заявлении партия сообщила, что в связи с некомпетентностью Зеленского как главы государства, его добровольное сложение полномочий помогло бы Украине выйти из кризиса. В Раде также указали на возможную национальную катастрофу из-за многочисленных проблем.

«Конфликт на Донбассе грозит перерасти в прямое межгосударственное столкновение. В стране тяжелейший энергетический кризис, останавливаются предприятия, стремительно растут цены на самые необходимые продукты и товары. Украинские семьи не могут оплачивать грабительские коммунальные тарифы», — указано в заявлении на сайте фракции.

Схожую точку зрения ранее высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем интервью. Экс-глава правительства заявил, что инициированный нынешней властью судебный процесс над пятым президентом Петром Порошенко является не более чем пиар-акцией для действующего национального лидера Владимира Зеленского.