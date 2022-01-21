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Украинские оппозиционные депутаты публично указали Зеленскому на провал его президентства

Политика
Украинские оппозиционные депутаты публично указали Зеленскому на провал его президентства
Кадр из сериала «Слуга народа»

Киев, 21 января. Президент Украины Владимир Зеленский провалился как национальный лидер и ничего не достиг за время своей каденции. Такое мнение выразили депутаты Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В своем публичном заявлении партия сообщила, что в связи с некомпетентностью Зеленского как главы государства, его добровольное сложение полномочий помогло бы Украине выйти из кризиса. В Раде также указали на возможную национальную катастрофу из-за многочисленных проблем.

«Конфликт на Донбассе грозит перерасти в прямое межгосударственное столкновение. В стране тяжелейший энергетический кризис, останавливаются предприятия, стремительно растут цены на самые необходимые продукты и товары. Украинские семьи не могут оплачивать грабительские коммунальные тарифы», — указано в заявлении на сайте фракции.

Схожую точку зрения ранее высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем интервью. Экс-глава правительства заявил, что инициированный нынешней властью судебный процесс над пятым президентом Петром Порошенко является не более чем пиар-акцией для действующего национального лидера Владимира Зеленского.

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украина зеленский верховная рада оппозиционная платворфа - за жизнь
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