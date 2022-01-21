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Журнал 19FortyFive попытался напугать Россию и Китай американскими истребителями F-35
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Журнал 19FortyFive попытался напугать Россию и Китай американскими истребителями F-35

  /   Обновлено: 21 января 2022 00:10
Армия
Журнал 19FortyFive попытался напугать Россию и Китай американскими истребителями F-35
wikipedia.org  /  Ken Videan / GFDL 1.2 / U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen / Общественное достояние

Вашингтон, 21 января. Американские истребители-невидимки пятого поколения F-35 были сконструированы, чтобы «творить историю» и «пугать» Россию и Китай. Об этом в статье журнала 19FortyFive заявил военный аналитик Ставрос Атламазоглу.

Такое мнение обозреватель высказал в связи с новостью о том, что F-35B Lightning II впервые успешно сел на борт десантного корабля класса «America» USS Tripoli. Атламазоглу уверен, что применение кораблей в сочетании с истребителями-невидимками новой генерации значительно расширит ударную силу американской армии, передает «ПолитРоссия».

«F-35B Lightning II корпуса морской пехоты США впервые успешно приземлился на десантном корабле-амфибии USS Tripoli, продемонстрировав универсальность истребителя-невидимки в случае конфликта с Россией или Китаем», — сообщил Атламазоглу.

Автор 19FortyFive констатировал, что ВМС США хотят иметь возможность запускать самолеты F-35 не только с авианосцев, но и с универсальных десантных кораблей. Их использование, по задумкам, должно сбить с толку противника.

Однако эксперты индийского издания EurAsian Times не согласны со своим американским коллегой. По их мнению, американскому F-35 следует избегать встречи с российским Су-35.

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сша истребитель f-35
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