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Сатановский заподозрил Запад в подготовке военной агрессии против России

  /   Обновлено: 21 января 2022 00:09
Политика
Сатановский заподозрил Запад в подготовке военной агрессии против России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 января. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном показал американцу карту страны, к которой «присоединили» российские, польские и румынские территории. Политолог Евгений Сатановский увидел в этом недобрый знак.

Эксперт предположил, что такое «освоение» чужой земли может свидетельствовать о «благословении», которое было отдано американским истеблишментом Киеву. Отсюда следует, что вся шумиха в западных СМИ о «вторжении» России нужна только для одной цели — прикрыть планы США.

«… Для чего туда перебрасываются военные инструкторы и вооружения — и из самих Соединенных Штатов и из других стран, к примеру той же Прибалтики?… Так что шумовой фон на тему российского вторжения на Украину, которое вот-вот начнется, призван не столько спасти ее от злочинной москальской влады, сколько замаскировать ее собственную подготовку к агрессии», — написал Сатановский в своем Telegram-канале.

Уже несколько месяцев западные и украинские СМИ тиражируют информацию о якобы готовящемся «нападении» России на Украину. Каких-либо доказательств пресса не приводит. В Москве неоднократно отвечали, что все нападки СМИ и отдельных политиков безосновательны.

Одновременно с тем сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович указал, что Украине глупо опасаться какого-то «вторжения», поскольку она давно оккупирована. Политик объяснил, что с 2014 года власть на Украине захватил Запад и с тех пор контролирует государство.

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