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Программный директор РСМД Тимофеев указал на разочарование украинцев после речи Байдена

Политика
Программный директор РСМД Тимофеев указал на разочарование украинцев после речи Байдена
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 января. Президент США Джо Байден разочаровал украинцев и европейских союзников, так как на прошедшей пресс-конференции не сказал ничего нового об антироссийских санкциях. Об этом заявил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Американский лидер пообещал Киеву поддержку, однако назвал ряд условий для введения рестрикций против Москвы. За «незначительным вторжением РФ на Украину» последует более сдержанная реакция, чем за полномасштабным «нападением», передает РИА Новости.

«В ходе пресс-конференции Джо Байден скорее разочаровал Киев и своих европейских союзников. Ведь, по сути, он объяснил, что санкции будут калиброваться в зависимости от того, что Россия себе позволит в отношении Украины», — отметил Тимофеев.

Джо Байден не стал нагнетать ситуацию вокруг Украины и антироссийских санкций. В это же время «пространство для маневра по санкциям у американцев очень большое». США в этом вопросе занимают довольно четкую позицию и открыто говорят о последствиях «вторжения».

Россия опровергает все заявления о грядущем «нападении» на Украину и выступает за мир. Она пытается защитить свою безопасность в условиях расширения НАТО на восток.

Джо Байден ранее заявил, что любое пересечение украинских границ будет считаться «вторжением». США в таком случае прибегнут к серьезному экономическому ответу.

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украина байден разочарование
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