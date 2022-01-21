Байден вошел в топ самых непопулярных президентов в истории США

Вашингтон, 21 января. Средний рейтинг одобрения работы Джо Байдена за время пребывания на посту главы США стал одним из самых низких за всю историю страны. К такому выводу пришла компания Morning Consult.

Сейчас средний годовой рейтинг одобрения американского президента составляет 49 процентов. Такой же показатель наблюдался у Барака Обамы. Худшими результатами могут похвастаться лишь два президента, среди которых Рональд Рейган и Дональд Трамп. Рейтинг первого в январе 1982 года составлял 48 процентов. Худшим для Трампа стал января 2018 года — 38 процентов.

Рейтинги одобрения остальных американских президентов не опускались ниже 54 процентов с 1954 года. В отчете уточняется, что самыми позитивными для Байдена были январь и апрель прошлого года — 57 процентов. В начале 2022 года рейтинг главы государства упал до 40 процентов, что стало его антирекордом.

Накануне Байден провел свою десятую пресс-конференцию, в ходе которой подвел итоги первого года работы. Во время мероприятия он призвал американцев самим определять, насколько его умственное состояние соответствует должности главы государства.