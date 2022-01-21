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Мясников посоветовал по возможности избегать посещения больниц во время пандемии

Общество
Мясников посоветовал по возможности избегать посещения больниц во время пандемии
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 января. Медицинские учреждения во время пандемии необходимо посещать только при острой необходимости, посоветовал врач и телеведущий Александр Мясников.

Такая рекомендация связана с распространением новых штаммов коронавируса. Иногда пациент может прийти в больницу на обычную процедуру, а уйти уже с COVID-19.

«Потому что ты идешь в госпиталь сделать колоноскопию, а уходишь с "Дельтой" или вообще не выходишь оттуда», — заявил он в эфире радио «Вести ФМ».

Особенно это касается пожилых пациентов, которые проходят диагностические обследования. По словам Мясникова, все эти процедуры лучше оставить до более благоприятного времени.

Одним из последних известных штаммов коронавируса является «Омикрон», который считается заразнее «Дельты», но переносится легче. Особенность омикрон-штамма заключается в том, что его лечением важно заниматься с самых первых дней после инфицирования.

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