Рогозин увидел гоголевские мотивы в планах Киева построить космодром у Черного моря

Москва, 21 января. Украинские ученые задумали возвести космодром на побережье Черного моря. На эту новость отреагировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин увидел в планах Киева возвести космодром гоголевские мотивы. Свой пост в Telegram-канале он решил сопроводить отрывком из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки». На кадрах кузнец Вакула оседлал черта и взмыл в небо.

«Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания», — написал глава госкорпорации.

Идея строительства космодрома на побережье Черного моря принадлежит главе Одесской облгосадминистрации Сергею Гриневецкому и руководителю Национального центра управления и испытаний космических средств Владимиру Присяжному. Чтобы реализовать задумку, требуется согласование с властями Турции.