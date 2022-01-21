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Дизайнер Лебедев резко высказался об акциях в поддержку осужденного Навального

Общество
Дизайнер Лебедев резко высказался об акциях в поддержку осужденного Навального
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 21 января. Дизайнер Артемий Лебедев признался, что больше всего на свете его раздражают акции в поддержку блогера Алексея Навального, который уже год находится в тюрьме.

Навальный пребывает в местах лишения свободы за нарушение российского законодательства. Изначально ему назначили условный срок, однако он «не отмечался там, где должен был отмечаться», напомнил Лебедев.

«Больше всего на свете меня бесят акции, которые прошли якобы по всему миру в честь того, что Алексей Навальный сидит в тюрьме уже целый год», — заявил дизайнер в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Вместе с этим Лебедев прокомментировал ситуацию с «отравлением» Навального и планы США выпустить фильм об этом. По его словам, сейчас становится очевидным, что «все это был один большой подготовленный спектакль».

«Оказалось, что вся (ситуация. — Прим. ФАН) с его "отравлением" снималась специальной командой кинорежиссеров. И там CNN и HBO сейчас собираются выпустить фильм», — заключил он.

Суд ранее отказался снимать Навального с учета как склонного к экстремизму и терроризму. Однако незадолго до этого его перестали считать лицом, склонным к побегу.

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навальный лебедев тюрьма
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