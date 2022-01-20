Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о допуске страны к сертификации «СП-2»

Киев, 20 января. Украина будет привлечена к сертификации газопровода «Северный поток — 2», когда вопрос допуска будет обсуждать Еврокомиссия. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

Глава украинского минэнерго в четверг 20 января прибыл в Брюссель. Там он провел несколько рабочих встреч, обсудив актуальные вопросы, в том числе «Северный поток — 2». По словам чиновника, участие Украины в этом процессе является принципиальной позицией ЕС, пишет «Царьград».

«Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации «Северного потока — 2», когда этот вопрос дойдет до Еврокомиссии. Это официальная позиция, которую мы получили сегодня, за что я очень благодарен нашим партнерам», — заявил Галущенко в эфире телеканала «Рада».

Некоторое время назад власти Германии призвали перестать затягивать процесс сертификации газопровода. По словам члена комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Штеффена Котре, третьи лица искусственно создают опасность для энергоснабжения Европы.