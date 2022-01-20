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Свыше 70 человек эвакуировано из здания университетского общежития в Архангельске

Происшествия
Свыше 70 человек эвакуировано из здания университетского общежития в Архангельске
Пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области

Архангельск, 20 января. Огонь охватил здание общежития Северного государственного медицинского университета в Архангельске. Об этом пишут СМИ.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они эвакуировали не менее 70 человек из горящей постройки. Очаг возгорания располагался на первом этаже здания на набережной Северной Двины. Информация о пострадавших уточняется.

Сейчас на месте пожара работают сотрудники экстренных служб. Всем пострадавшим оказывается помощь. Обстоятельства и причины инцидента предстоит выяснить уполномоченным органам.

Недавно в Нижегородской области произошел пожар в жилом доме. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание, однако двух людей спасти не удалось.

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