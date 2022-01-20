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Сергей Лавров прилетел в Швейцарию для переговоров с Энтони Блинкеном

Политика
Сергей Лавров прилетел в Швейцарию для переговоров с Энтони Блинкеном
ФБА «Экономика сегодня»

Женева, 20 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в швейцарскую Женеву. Об этом сообщили представители дипломатического ведомства РФ.

Самолет министра приземлился в женевском аэропорту в 20:36 по местному времени (22:36 по московскому). Лавров прилетел для переговоров со своим американским коллегой, государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Встреча дипломатов пройдет в пятницу 21 января. В ходе переговоров стороны обсудят дальнейшие шаги по определению гарантий безопасности и обсудят актуальную повестку.

Недавно замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавивший российскую делегацию в переговорах по гарантиям безопасности, вынес свою оценку прошедшей встрече. По его словам, первый раунд прошел сложно и напряженно, однако акцентировал внимание на том, что представители Белого дома всерьез отнеслись к требованиям Кремля.

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