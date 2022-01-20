Боевики пытались устроить побег из курдской тюрьмы на севере Сирии

Алеппо, 20 января. Курдские формирования участвуют в перестрелке с боевиками у здания тюрьмы на севере Сирии. Ранее террористы попытались сбежать из пенитенциарного учреждения, сообщили местные СМИ.

На данный момент у здания тюрьмы полыхает пожар и слышны взрывы, передал Telegram-канал РИА Новости. Данных о потерях со стороны курдов и боевиков не приводилось. Неизвестно также, сколько террористов участвовали в побеге.

В сирийском регионе регулярно происходят столкновения правительственных сил с боевиками или нарушителями границы. Четырьмя днями ранее иорданский офицер погиб в перестрелке с контрабандистами у северных рубежей страны.