Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 23:43
23:38
Политика
Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о допуске страны к сертификации «СП-2»
23:14
Происшествия
Свыше 70 человек эвакуировано из здания университетского общежития в Архангельске
23:12
Политика
Сергей Лавров прилетел в Швейцарию для переговоров с Энтони Блинкеном
23:05
Происшествия
Педофил полтора года насиловал четырех детей в Саратовской области
23:04
Весь мир
Жители ЦАР перекрыли миротворцам ООН доступ к аэропорту столицы республики
23:00
Происшествия
Боевики пытались устроить побег из курдской тюрьмы на севере Сирии
23:00
Общество
В Крыму нашли новые артефакты, которые по стоимости дороже коллекции скифского золота
22:57
Весь мир
Посол Бикантов высоко оценил роль отечественных специалистов в стабилизации обстановки в ЦАР
22:52
Шоу-бизнес
Принц Уильям притворился глухим в ответ на вопрос о скандале вокруг герцога Йоркского Эндрю
22:50
Весь мир
Общественники Кот-д'Ивуара поддержали власти Мали и осудили санкции ЭКОВАС
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жители ЦАР перекрыли миротворцам ООН доступ к аэропорту столицы республики

Весь мир
Жители ЦАР перекрыли миротворцам ООН доступ к аэропорту столицы республики
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 20 января. Десятки жителей столицы Центральноафриканской Республики приняли участие в акции «Стоп МИНУСКА» и перекрыли дорогу к аэропорту для транспорта многопрофильной комплексной миссии ООН.

Таким образом население ЦАР в очередной раз продемонстрировало недовольство неэффективной работой «голубых касок», а также преступлениями, совершаемыми миротворцами на территории страны.

«Впервые акция стартовала летом 2021 года в Банги. Ее главная цель заключается в том, что перекрывать дорогу и мешать движению транспорта ООН. Обычно участники подобных митингов приносят с собой таблички с надписью: "Стоп МИНУСКА".

Со временем мероприятие вышло за пределы столицы и распространилось по другим городам ЦАР. Миссию международной организации обвиняют в пассивности и поддержке боевиков ради сохранения нестабильности в регионе», — напоминают ведущие Radio Lengo Songo.

Жители ЦАР перекрыли миротворцам ООН доступ к аэропорту столицы республики
Global Look Press / Marwan Naamani/dpa

Ранее сообщалось, что жители Центральноафриканской Республики перекрыли гробом движение транспорта ООН. Таким образом население напомнило «голубым каскам» об инциденте у президентского дворца, при котором погиб 15-летний подросток.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Жители ЦАР перекрыли миротворцам ООН доступ к аэропорту столицы республики
африка цар миротворцы оон жители минуска стоп минуска
Комментировать