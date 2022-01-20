Жители ЦАР перекрыли миротворцам ООН доступ к аэропорту столицы республики

Банги, 20 января. Десятки жителей столицы Центральноафриканской Республики приняли участие в акции «Стоп МИНУСКА» и перекрыли дорогу к аэропорту для транспорта многопрофильной комплексной миссии ООН.

Таким образом население ЦАР в очередной раз продемонстрировало недовольство неэффективной работой «голубых касок», а также преступлениями, совершаемыми миротворцами на территории страны.

«Впервые акция стартовала летом 2021 года в Банги. Ее главная цель заключается в том, что перекрывать дорогу и мешать движению транспорта ООН. Обычно участники подобных митингов приносят с собой таблички с надписью: "Стоп МИНУСКА".

Со временем мероприятие вышло за пределы столицы и распространилось по другим городам ЦАР. Миссию международной организации обвиняют в пассивности и поддержке боевиков ради сохранения нестабильности в регионе», — напоминают ведущие Radio Lengo Songo.