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Посол Бикантов высоко оценил роль отечественных специалистов в стабилизации обстановки в ЦАР

Весь мир
Посол Бикантов высоко оценил роль отечественных специалистов в стабилизации обстановки в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 20 января. Правительственной армии Центральноафриканской Республики (FACA) удалось восстановить контроль над большей частью территории страны только при поддержке отечественных специалистов. Такое мнение высказал новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

«Официальные структуры страны неоднократно высказывали слова благодарности в адрес российских инструкторов. Президент Фостен-Арканж Туадера подчеркивал, что в сложный для страны момент он обратился с просьбой о помощи к международному сообществу, а ответили на просьбу Россия и Руанда, что помогло стабилизировать ситуацию и защитить страну от бандитов», — сообщил дипломат.

Бикантов также напомнил, что 15 октября прошлого года глава Национальной ассамблеи республики Симплис Матье Саранджи вручил государственную награду президенту Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александру Иванову.

«Я знаю, что российские инструкторы получают огромное количество писем от обычных жителей, в которых подробно описаны ужасы, пережитые жителями ЦАР во время наступления вооруженных бандформирований, и слова глубокой благодарности России и президенту Владимиру Путину», — подчеркнул посол.

Посол Бикантов высоко оценил роль отечественных специалистов в стабилизации обстановки в ЦАР
Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

Александр Бикантов отметил, что отечественные специалисты, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с разрешения СБ ООН.

Ранее дипломат сообщил, что радикалы 3R несут ответственность за гибель группы журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в 2018 году. Однако эта версия впервые появилась еще в январе прошлого года, ее озвучили корреспонденты издания Bangui Matin.

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