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Принц Уильям притворился глухим в ответ на вопрос о скандале вокруг герцога Йоркского Эндрю

Шоу-бизнес
Принц Уильям притворился глухим в ответ на вопрос о скандале вокруг герцога Йоркского Эндрю
royal.gov.uk

Лондон, 20 января. Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт Миддлтон вышли в свет после рождественских каникул. Во время брифинга у членов королевской семьи поинтересовались, что они думают о скандале вокруг принца Эндрю.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Музей подкидышей в Лондоне. Один из журналистов задал провокационный вопрос про герцога Йоркского. Последнего Букингемский дворец оставил без воинских званий на фоне скандала. Сына королевы Елизаветы II заподозрили в изнасиловании.

«Ваше Королевское Высочество, могу я просто спросить, поддерживаете ли вы принца Эндрю?» — задал вопрос репортер.

Принц Уильям наклонился к журналисту, указал на ухо и сказал, что не слышит его. Репортер решил повторить вопрос. Но герцог Кембриджский только улыбнулся и произнес что-то неразборчивое. По словам очевидцев. Кейт Миддлтон не осталась в стороне и ответила, что им жаль, «но нужно двигаться дальше».

Скандал вокруг принца Эндрю поставил в неудобное положение всю королевскую семью. Но больше всех может достаться детям герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт Миддлтон. Супруги старались как можно дольше защищать Джорджа, Шарлотту и Луи от публичности, но из-за случившегося им придется взвалить на себя обязательства раньше срока.

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Принц Уильям скандал принц эндрю
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