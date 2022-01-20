Прокуратура Подмосковья сообщила о задержании убийцы восьми человек после 20 лет розыска

Москва, 20 января. Суд в ближайшее время вынесет приговор 54-летнему мужчине, убившему восемь человек. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Задержанный совершил серию тяжких преступлений в 1998 году. После этого преступника объявили в федеральный розыск и искали более 20 лет. Перед арестом убийца скрывался от полиции в Сергиево-Посадском городском округе.

Первыми преступник убил женщину и двоих мужчин. Он нанес жертвам более 54 ударов топором. Через несколько месяцев мужчина расправился с владельцами арендованной квартиры, включив в помещении газ.

«Следователем проведена колоссальная работа по сбору и закреплению доказательств. Это порядка 16 судебных экспертиз, семи проверок показаний на месте, множественные допросы и другие следственные действия. В результате уголовное дело составило 18 томов», — сообщили в СК по Московской области.

Уголовное дело в ближайшее время направят в Московский областной суд, который рассмотрит преступления задержанного по существу. Следователи вынесли утвержденное обвинительное заключение.

Предполагаемого убийцу 1,5-годовалого ребенка ранее арестовали в Кисловодске. Им оказался 54-летний мужчина, который расправился с мальчиком с помощью ножа.