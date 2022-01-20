Байден: любое пересечение границ Украины российскими солдатами будет сочтено «вторжением»

Вашингтон, 20 января. Соединенные Штаты воспримут как «нападение» на Украину любое пересечение ее рубежей российскими войсками. Такое заявление сделал американский лидер Джозеф Байден в беседе с журналистами.

Президент США также сказал, что у России якобы имеется «долгая история применения других агрессивных мер, не включающих военные — военизированные тактики, так называемые атаки из "серых зон", действия, когда российские солдаты не носят форму». Однако доказательств своим словам хозяин Белого дома не озвучил.

«Если военные пересекут границу Украины — это вторжение, оно встретит серьезный экономический ответ, об этом я ясно дал понять президенту Путину», — утверждает Джо Байден.

Российская сторона неоднократно отвергала все заявления стран Запада о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. На этот счет пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.