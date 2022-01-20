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Байден: любое пересечение границ Украины российскими солдатами будет сочтено «вторжением»

Политика
Байден: любое пересечение границ Украины российскими солдатами будет сочтено «вторжением»
flickr.com  /  Matt Johnson / CC BY 2.0

Вашингтон, 20 января. Соединенные Штаты воспримут как «нападение» на Украину любое пересечение ее рубежей российскими войсками. Такое заявление сделал американский лидер Джозеф Байден в беседе с журналистами.

Президент США также сказал, что у России якобы имеется «долгая история применения других агрессивных мер, не включающих военные — военизированные тактики, так называемые атаки из "серых зон", действия, когда российские солдаты не носят форму». Однако доказательств своим словам хозяин Белого дома не озвучил.

«Если военные пересекут границу Украины — это вторжение, оно встретит серьезный экономический ответ, об этом я ясно дал понять президенту Путину», — утверждает Джо Байден.

Российская сторона неоднократно отвергала все заявления стран Запада о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. На этот счет пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

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армия россии байден сша и россия
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